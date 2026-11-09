В понедельник, 9 ноября, Совет Безопасности ООН проводит заседание, посвященное ситуации в Украине.

Главными темами стали усиление российского террора, массированные удары по гражданской инфраструктуре и пути достижения стабильного мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Совет Безопасности ООН проводит заседание по Украине

Андрей Сибига подчеркнул, что наше государство остается непоколебимым в стремлении к всеобъемлющему, справедливому и долговременному миру, однако призвал международное сообщество не закрывать глаза на ежедневные преступления агрессора.

Министр иностранных дел подчеркнул, что на фоне дипломатических процессов мир должен четко видеть цену, которую украинцы платят каждый день из-за действий страны-агрессора.

— В то время, как продолжаются дипломатические усилия, мир не должен терять из виду человеческие потери, вызванные российской агрессией. Ежедневно мирные жители по всей Украине подвергаются российским атакам на их дома, общины и объекты критической инфраструктуры, — отметил Андрей Сибига.

Только в последние недели РФ осуществила серию массированных обстрелов с применением ракет разного типа, управляемых авиационных бомб (КАБов) и ударных беспилотников.

Под вражескими ударами оказываются жилые кварталы, медицинские учреждения, энергетические и гуманитарные объекты, а также критическая инфраструктура, обеспечивающая ядерную безопасность.

— Это не редкие случаи. Это составляющие систематической кампании, направленной против гражданских и инфраструктуры, от которой зависит жизнь миллионов. Не сумев сломить решимость Украины, Россия продолжает причинять страдания мирным людям, — подчеркнул Сибига.

В ходе заседания украинская делегация поднимет вопрос о необходимости немедленных решений для защиты гражданского населения от воздушного террора РФ.

— Сегодня Украина будет призывать международное сообщество приложить усилия для пресечения этих атак, усиления защиты гражданского населения, увеличения давления на государство-агрессора и соблюдения принципов Устава ООН, — подытожил министр иностранных дел.

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