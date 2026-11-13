Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції провели серію обшуків у Ніцці. Слідчі дії стосуються легалізації бюджетних грошей, одержаних у 2022 році під час закупівлі 67 тис. неякісних бронежилетів для українських військових.

Про результати міжнародної спецоперації повідомила СБУ.

Обшуки в Ніцці у справі про неякісні бронежилети

Обшуки на території Франції відбулися на виконання запиту про міжнародну правову допомогу в межах кримінального провадження щодо відмивання коштів, привласнених на закупівлях засобів індивідуального захисту для Сил оборони України.

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За даними слідства, у 2022 році учасники оборудки отримали з держбюджету майже 2 млрд грн як 100% передоплату та придбали на ці гроші 67 тис. бронежилетів для захисників. Проте незалежна балістична експертиза встановила, що ці засоби захисту не відповідали заявленому класу.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про те, що здобуті злочинним шляхом гроші фігуранти витратили на купівлю елітної нерухомості у Франції, зокрема житлових та комерційних приміщень, які оформлювали на членів своїх родин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, мобільні телефони та інші електронні носії інформації, які вже направили на експертизу. На об’єкти нерухомості та банківські рахунки фігурантів на території Франції накладено арешт.

У СБУ уточнили, що кримінальне провадження щодо безпосередніх обставин закупівлі цих бронежилетів уже перебуває на розгляді в суді, а досудове розслідування за фактом легалізації грошей триває. Українська сторона подякувала компетентним органам Франції за ефективну співпрацю та сприяння слідству.

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