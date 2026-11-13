Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європа повинна не лише брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, а й мати реальний вплив на їхні результати.

Про це дипломатка сказала під час прибуття на неформальний саміт Євроради в Дубліні у п’ятницю, 13 листопада.

Європа мав впливати на результат переговорів

– Ми побачили, як Джаред Кушнер нарешті визнав те, про що я говорила ще півтора року тому: для будь-якої угоди між Росією та Україною, і для її реалізації, потрібні також і європейці, – зазначила вона.

За словами Каллас, з цієї причини європейці мають бути присутніми за столом переговорів.

Зараз дивляться

– Але я сподіваюся, що ми не просто сидітимемо за столом, а справді впливатимемо на результати цих переговорів, – зазначила вона.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, кандидатуру якої деякі східноєвропейські країни блоку пропонували для участі в можливих переговорах із Росією, наголосила на необхідності дотримуватися узгодженої послідовності дій.

– Спочатку припинення вогню, потім мирна угода, а вже після цього – будь-які інші переговори про те, що буде далі. І ще один важливий момент: якщо Росія продовжує висувати свої максималістські вимоги, то ми також повинні дотримуватися наших максимальних вимог і починати переговори саме з них, – наголосила Каллас.

Обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи, яке, за словами керівника російської переговорної делегації Володимира Мединського, стало центральною темою зустрічей в Абу-Дабі, Каллас розцінює як спробу відвернути увагу від головного питання.

– Спочатку нам потрібне припинення вогню. Якщо ми почнемо обговорювати те, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, то фактично потрапимо в пастку, яку Росія нам розставляє. Адже таким чином ми відвернемо увагу від того, що припинення вогню досі немає, і натомість почнемо дослухатися до російських претензій, – застерегла вона.

Очільниця європейської дипломатії нагадала, що Україна є жертвою агресії, а Росія – державою-агресором. Тому, за її словами, Росія не може претендувати на те, щоб її безпекові занепокоєння ставали предметом першочергового обговорення.

– Ніхто на неї (Росію, – Ред.) не нападав – це вона нападала на інших. Тобто, люди, не втрачайте фокусу, – зазначила Каллас.

Нагадаємо, європейські країни розпочали пошук представників для участі в майбутніх переговорах із Росією щодо припинення війни в Україні, пише The Telegraph.

Серед можливих кандидатів – прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере.

Президент Володимир Зеленський заявив, що американській делегації вдалося досягти домовленості з Росією про участь Європи в переговорах.

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