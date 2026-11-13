Європа має висувати Росії максимальні вимоги: Каллас про переговориДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Кая Каллас наголосила, що Європа має не просто брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, а й реально впливати на їхні результати.
- За її словами, Європа повинна починати діалог із Росією з власних максимальних вимог.
Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європа повинна не лише брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, а й мати реальний вплив на їхні результати.
Про це дипломатка сказала під час прибуття на неформальний саміт Євроради в Дубліні у п’ятницю, 13 листопада.
Європа мав впливати на результат переговорів
– Ми побачили, як Джаред Кушнер нарешті визнав те, про що я говорила ще півтора року тому: для будь-якої угоди між Росією та Україною, і для її реалізації, потрібні також і європейці, – зазначила вона.
За словами Каллас, з цієї причини європейці мають бути присутніми за столом переговорів.
– Але я сподіваюся, що ми не просто сидітимемо за столом, а справді впливатимемо на результати цих переговорів, – зазначила вона.
Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки, кандидатуру якої деякі східноєвропейські країни блоку пропонували для участі в можливих переговорах із Росією, наголосила на необхідності дотримуватися узгодженої послідовності дій.
– Спочатку припинення вогню, потім мирна угода, а вже після цього – будь-які інші переговори про те, що буде далі. І ще один важливий момент: якщо Росія продовжує висувати свої максималістські вимоги, то ми також повинні дотримуватися наших максимальних вимог і починати переговори саме з них, – наголосила Каллас.
Обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи, яке, за словами керівника російської переговорної делегації Володимира Мединського, стало центральною темою зустрічей в Абу-Дабі, Каллас розцінює як спробу відвернути увагу від головного питання.
– Спочатку нам потрібне припинення вогню. Якщо ми почнемо обговорювати те, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, то фактично потрапимо в пастку, яку Росія нам розставляє. Адже таким чином ми відвернемо увагу від того, що припинення вогню досі немає, і натомість почнемо дослухатися до російських претензій, – застерегла вона.
Очільниця європейської дипломатії нагадала, що Україна є жертвою агресії, а Росія – державою-агресором. Тому, за її словами, Росія не може претендувати на те, щоб її безпекові занепокоєння ставали предметом першочергового обговорення.
– Ніхто на неї (Росію, – Ред.) не нападав – це вона нападала на інших. Тобто, люди, не втрачайте фокусу, – зазначила Каллас.
Нагадаємо, європейські країни розпочали пошук представників для участі в майбутніх переговорах із Росією щодо припинення війни в Україні, пише The Telegraph.
Серед можливих кандидатів – прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Чехії Петр Павел, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен і прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере.
Президент Володимир Зеленський заявив, що американській делегації вдалося досягти домовленості з Росією про участь Європи в переговорах.