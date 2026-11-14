Болгария больше не будет предоставлять Украине новую финансовую помощь для закупки вооружения и прекращает передачу оружия и боеприпасов из запасов собственной армии.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев во время общения с журналистами на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине, сообщает ВТА.

Болгария не будет оказывать Украине военную помощь

Глава болгарского правительства объяснил, что в нынешних условиях страна не может оказывать финансовую поддержку Украине. Причиной является процедура Европейского Союза в отношении чрезмерного бюджетного дефицита, под которую попала Болгария, и проблемы с финансовыми резервами.

Сейчас смотрят

При этом София не будет возражать против финансовой поддержки Украины со стороны других государств Евросоюза.

Румен Радев отметил, что Болгария готова обсуждать механизмы, которые обеспечили бы использование ее возможных взносов на гуманитарные нужды, поставки электроэнергии и медицинскую помощь, а не на приобретение вооружения.

Если София согласится присоединиться к предоставлению финансовых гарантий, премьер-министр будет настаивать на том, чтобы средства непосредственно направлялись на поддержку болгарской общины, проживающей в нескольких регионах Украины.

— Мы больше не будем предоставлять оружие и боеприпасы из запасов болгарской армии, — заявил Радев.

По его словам, объемы экспорта продукции болгарских оборонных предприятий, которые были особенно высокими в 2022 и 2023 годах, начали сокращаться.

Это объясняется изменением характера войны. На начальном этапе боевых действий спрос на боеприпасы болгарского производства был чрезвычайно высоким, однако теперь все больше растет потребность в беспилотниках.

Ранее болгарское правительство сообщало о намерении отказаться от дальнейшего финансирования поставок летального вооружения Украине через Европейский фонд мира (EPF). Вместо этого страна планировала поддерживать только нелетальную помощь.

В июле Румен Радев заявил, что Болгария больше не будет участвовать в формате Коалиции желающих. Свою позицию он объяснил убеждением, что дипломатический путь является единственным способом урегулирования войны в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.