В пятницу, 13 ноября, Силы обороны нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции Самара в Самарской области РФ. В результате атаки на территории объекта вспыхнул пожар, горят несколько резервуаров с нефтью.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 14 ноября.

ВСУ поразили нефтяную станцию Самара в России

Нефтебаза Самара – один из ключевых узлов российской нефтяной системы. Сюда поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

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На объекте его смешивают и формируют экспортную марку Urals, на которую приходится до половины нефтяного экспорта РФ.

В Генштабе подчеркнули, что поражение станции непосредственно влияет на один из основных источников финансирования российской войны против Украины.

— Каждый пораженный резервуар в Самаре бьет непосредственно по главному источнику денег, из которых агрессор оплачивает ракеты, дроны и войну против Украины, – отметили в Генштабе ВСУ.

Удар по аэродрому Липецк-2: что известно

Генштаб подтвердил результаты атаки на российский военный аэродром Липецк-2 в Липецкой области, где базируется военная авиация РФ.

Так, 13 ноября украинские силы поразили три объекта:

ангар для хранения специальной техники, которую используют для обслуживания самолетов;

резервуар с авиационным топливом;

центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

— Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на принуждение России к прекращению вооруженной агрессии против Украины, – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на 13 ноября украинские военные атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ – Лукойл-Волгограднефтепереработка. В результате удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

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