В ночь на 13 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Лукойл-Волгограднефтепереработка. После атаки на территории предприятия возник масштабный пожар.

О поражении сообщил Генеральный штаб ВСУ в пятницу, 13 ноября.

Силы обороны поразили Волгоградский НПЗ

— НПЗ производит бензин, дизельное и авиационное топливо. На территории предприятия вспыхнул пожар. Поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установка гидроочистки, сливно-наливная эстакада и 6 резервуаров по 2000 куб. м, – говорится в сообщении.

Мощность предприятия Лукойл-Волгограднефтепереработка составляет около 15 млн тонн нефти в год.

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Волгоградский НПЗ — один из ключевых объектов снабжения топливом российской армии на юге. Его продукция поступает на фронт и аэродромы, откуда взлетают самолеты для нанесения ударов по Украине.

— Каждый час простоя такого завода – это меньше дизеля для танков и грузовиков, меньше авиакеросина для самолетов и меньше нефтяных рублей, за которые агрессор создает орудия убийства – ракеты, Шахеды, взрывчатку, – отмечается в сообщении.

Это не первая атака Сил обороны Украины на Волгоградский НПЗ. 2 октября на территории предприятия зафиксировали пожар в результате удара. Кроме того, 31 июля завод останавливал переработку нефти на несколько недель после серии взрывов и пожара.

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