Подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ третий раз атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод на территории Российской Федерации. Беспилотники прошли почти 3 тыс. км и успешно поразили цели на крупнейшем российском НПЗ.

О результативной операции 11 ноября сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Дроны ССО в третий раз поразили Омский НПЗ

По данным военных, для поражения целей подразделениям Deep Strike ССО пришлось преодолеть расстояние почти в 3 тыс. км. Само предприятие расположено почти в 2,5 тыс. км от государственной границы Украины. Омский НПЗ стал самым отдаленным российским нефтеперерабатывающим заводом, до которого добирались украинские беспилотники.

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Омский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим НПЗ на территории России и входит в структуру компании Газпром нефть. Мощности предприятия позволяют перерабатывать более 21 млн. тонн нефти в год.

На заводе производится бензин, дизельное и авиационное топливо, а также продукция нефтехимии.

Это уже третья успешная атака на Омский НПЗ в России. Первый удар произошел 6 июля: тогда в результате попадания завод полностью остановил переработку нефти и был выведен в ремонт.

Во второй раз предприятие атаковали 8 октября, а третье поражение зафиксировали 11 ноября.

В ССО подчеркнули, что украинские силы продолжат возвращать России начатую войну против Украины, независимо от того, насколько глубоко в тылу враг пытается спрятать свои объекты.

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