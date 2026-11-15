Американські спецпредставники працюють над підготовкою порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією, а також прагнуть сприяти прямій взаємодії між Москвою та європейськими партнерами.

Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у соціальній мережі X за підсумками переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві та президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

США готують наступний раунд переговорів

Кушнер зазначив, що для завершення війни сторони усвідомлюють необхідність практичних компромісів. У переговорному процесі між Києвом, Вашингтоном та Москвою він бере участь разом зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

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За словами Кушнера, проведені зустрічі дали поштовх новим напрацюванням, які наразі аналізують сторони.

— У результаті цих обговорень виникло кілька нових ідей, які зараз вивчаються. Деякі з них можуть призвести до проривів безпосередньо, тоді як інші можуть перерости в нові пропозиції, які допоможуть подолати прогалини, що залишилися, — зазначив він.

Окремо спецпредставник Трампа наголосив, що НАТО залишатиметься важливою опорою безпеки на європейському континенті, тому Вашингтон прагне залучити Європу до обговорень.

— Саме тому ми працюємо над тим, щоб залучити європейських партнерів до цих обговорень. Будь-яка остаточна угода має бути узгоджена відповідними сторонами. Президент Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які зміцнюють безпеку України та Європи, зменшують ймовірність майбутніх конфліктів, — наголосив Кушнер.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів представники США вперше запитали, чи готова Україна вивести війська з Донбасу в разі вступу до НАТО.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна в жодному разі не визнаватиме окуповані території російськими, однак якщо партнери підтвердять конкретний та цілісний безпековий пакет, то це питання винесуть на обговорення із суспільством.

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