Российский диктатор Владимир Путин якобы подтвердил президенту США Дональду Трампу, что не начал бы полномасштабную войну против Украины, если бы именно Трамп в то время был главой Соединенных Штатов.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме в пятницу, 20 ноября.

Трамп о разговоре с Путиным

— Вчера утром (во время встречи в китайском Шэньчжэне, — Ред.) мы говорили с президентом Путиным о замечательной американской экономике. Он выразил свое желание прекратить войну с Украиной дипломатическим путем, — рассказал Трамп.

Он добавил, что общался со своими спецпредставителями, вероятно, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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— Проблема в том, что президент Зеленский и президент Путин чрезвычайно ненавидят друг друга. Если бы все было иначе, это была бы самая легкая война из восьми, которые я прекратил, но редко увидишь такую взаимную ненависть, – отметил американский лидер.

Трамп заявил, что Владимир Путин заверил его: если бы на момент начала полномасштабной войны президентом США был Дональд Трамп, Россия не начала бы вторжение в Украину.

— Путин сказал вчера вечером, что этой войны не было бы. Я спросил его: если бы я был президентом, ты бы пошел туда? Он говорит: нет. И на нашу страну это плохо повлияло, – заметил президент США.

После этого Дональд Трамп рассказал о содержании разговора с лидером Китая Си Цзиньпином во время визита в КНР.

— Мы с президентом Си прекрасно и эффективно поговорили, обсудили наши невероятные экономические отношения. В частности, говорили о фентаниле: его импортируют в Америку водным транспортом, через моря и океаны, и импорт фентанила сократился на 97%. Мне интересно, почему? Наверное, вы догадываетесь, – сказал Трамп.

Трамп о трехстороннем саммите в Китае

По словам Дональда Трампа, саммит с участием лидеров США, Китая и России стал одним из важнейших международных событий за многие годы. Он назвал трехстороннюю встречу беспрецедентной и положительно оценил атмосферу во время переговоров.

— У нас был один из важнейших международных саммитов за многие-многие годы. Впервые состоялась трехсторонняя встреча между лидерами США, Китая и России. Я говорю, что у нас прекрасные отношения с этими двумя людьми. Мы обходим наши острые углы. Это было прекрасное событие, невероятное событие, – заявил Трамп.

Он добавил, что для него было большой честью представлять США на этом мероприятии, и отметил работу своей команды.

По словам американского президента, поездка была чрезвычайно сложной, однако саммит произвел на него сильное впечатление.

— Я не ехал, ожидая такого, но если бы вы там побывали, вы бы увидели, что энергетика царила просто невероятная, – сказал Трамп.

Напомним, 19 ноября президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин провели трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне.

По результатам переговоров стороны приняли декларацию о мире, но положения об Украине исключили из документа. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

Трамп также провел двустороннюю встречу с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). После завершения переговоров лидеры не выступали с совместными заявлениями для СМИ.

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