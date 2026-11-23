Недавно с завода: в Польше обнаружили обломки трех российских ракет Х-101Добавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Обломки ракет Х-101 были обнаружены в трех населенных пунктах Польши.
- Ранее ракеты изготовили в Дубне, Московская область, в IV квартале.
- Все фрагменты ракет и доказательства будут переданы на экспертное исследование.
В трех населенных пунктах на востоке Польши обнаружили обломки российских крылатых ракет Х-101. По предварительным данным, они были изготовлены в четвертом квартале 2026 года в подмосковном городе Дубна.
Об этом сообщает Окружная прокуратура в Люблине.
Падение ракет Х-101 в Польше
По данным польских правоохранителей, обломки крылатых ракет Х-101 обнаружили на трех локациях – Новый Липовец (Белгорайский уезд), Рудник (Нижний уезд) и Молодич (Ярославский уезд).
Предварительные выводы свидетельствуют о том, что все ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 на заводе в Дубне, подчеркнули в прокуратуре.
В Новом Липовце и Руднике осмотр места падения и сбор доказательств завершен. В селе Молодич из-за особенностей местности и темноты обзор 22 ноября не закончили. Работы запланированы на сегодня.
— Все фрагменты ракет и судебно-медицинские доказательства будут тщательно исследованы экспертами, — отметил прокурор Марчин Козак, спикер Окружной прокуратуры в Люблине.
Сегодня стартовало заседание Североатлантического совета НАТО относительно помощи Польше после вторжения российских ракет в воздушное пространство страны.