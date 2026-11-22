НАТО готовит помощь Польше после вторжения российских ракетДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В понедельник состоится внеочередное заседание Североатлантического совета.
- Три российских объекта нарушили воздушное пространство Польши во время атаки на Украину.
- Польская прокуратура подтвердила, что один из объектов являлся ракетой Х-101.
В понедельник состоится заседание Североатлантического совета, где объявят предложения НАТО о помощи Польше по вторжению российских ракет в воздушное пространство страны.
Об этом сообщает RMF24.
Вторжение российских ракет в Польшу: НАТО готовит встречу
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава получит поддержку для усиления защиты своей восточной границы.
— В ближайшее время мы получим мощную поддержку от союзников НАТО для усиления защиты нашей восточной границы. В понедельник в штаб-квартире НАТО состоится внеочередное заседание Североатлантического совета, на котором мы представим конкретные предложения и определим новые варианты действий, – написал Косиняк-Камыш на платформе X.
Он добавил, что предварительно обсудил детали с верховным главнокомандующим НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Североатлантический совет является важнейшим органом НАТО, принимающим решение.
Напомним, что в пятницу ранним утром три российских объекта залетели в воздушное пространство на юго-востоке Польши во время одной из самых больших атак на западную часть Украины. Объекты упали в двух местах в Подкарпатье и в одном месте в Люблинском воеводстве.
В одном случае польская прокуратура подтвердила, что речь идет о ракете Х-101. Что касается двух других случаев, то, скорее всего, речь идет о ракете и реактивном дроне. В результате инцидентов никто не пострадал.
Генсек НАТО Марк Рютте во время своего визита в Варшаву в субботу назвал Польшу сильным союзником.
— Нам нужно точно определить, что произошло. Командующий НАТО в Европе сделает все, чтобы точно выяснить, где находятся угрозы нашей системе сдерживания и обороны, чтобы при необходимости мы могли ввести изменения, — отметил Рютте.