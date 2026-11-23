У трьох населених пунктах на сході Польщі знайшли уламки російських крилатих ракет Х-101. За попередніми даними, їх виготовили в четвертому кварталі 2026 року в підмосковному місті Дубна.

Про це повідомляє Окружна прокуратура в Любліні.

Падіння ракет Х-101 в Польщі

За даними польських правоохоронців, уламки крилатих ракет Х-101 виявили на трьох локаціях – Новий Липовець (Білгорайський повіт), Рудник (Нижній повіт) та Молодич (Ярославський повіт).

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Попередні висновки свідчать про те, що всі ракети були виготовлені в четвертому кварталі 2026 року на заводі в Дубні, наголосили у прокуратурі.

У Новому Липовці та Руднику огляд місця падіння та збір доказів завершені. У селі Молодич через стан місцевості та темряву огляд 22 листопада не закінчили. Роботи заплановані на сьогодні.

— Усі фрагменти ракет та судово-медичні докази ретельно будуть досліджуватися експертами, — наголосив прокурор Марчин Козак, речник Окружної прокуратури в Любліні.

Сьогодні стартувало засідання Північноатлантичної ради НАТО щодо допомоги Польщі через вторгнення російських ракет у повітряний простір країни.

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