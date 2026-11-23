США найближчими тижнями планують провести консультації з Україною, європейськими партнерами та Росією щодо майбутньої архітектури європейської безпеки.

Про це заявив спецпредставник президента США Джаред Кушнер, який бере участь у переговорах від американської сторони.

Кушнер анонсував консультації щодо архітектури європейської безпеки

За словами Джареда Кушнера, протягом найближчих тижнів американська сторона планує провести закриті консультації та багатосторонні обговорення з Україною, європейськими партнерами й Росією.

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Метою переговорів стане пошук спільного розуміння майбутньої системи європейської безпеки, яка має зменшити ризик нової війни.

Джаред Кушнер наголосив, що гарантії безпеки для України не можна остаточно узгодити окремо від післявоєнної архітектури безпеки Європи. На його думку, ці питання необхідно розглядати разом.

Американська сторона пропонує зосередитися на постійних каналах консультацій, кризовому зв’язку, механізмах запобігання військовим інцидентам, прозорості та взаємних заходах для зниження ризику ескалації.

Водночас Джаред Кушнер підкреслив, що будь-яка майбутня домовленість повинна зберігати суверенітет і незалежність ухвалення рішень усіма державами-учасницями.

Гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО: позиція США

Кушнер назвав готовність президента США Дональда Трампа розглянути гарантії безпеки для України за аналогом статті 5 Північноатлантичного договору важливим елементом досягнення тривалого миру.

Він також заявив, що готовність Росії обговорювати такі гарантії може свідчити про серйозність її намірів щодо мирного врегулювання.

За словами Джареда Кушнера, гарантії, підкріплені механізмами стримування та запобігання військовим зіткненням, могли б суттєво знизити ризик повторної війни.

Водночас остаточне рішення щодо можливих американських зобов’язань має схвалити Дональд Трамп з урахуванням конституційних процедур і повноважень Конгресу США.

Джаред Кушнер зазначив, що американський президент погодиться на такий крок лише за умови, що гарантії відповідатимуть національним інтересам США, а механізми безпеки робитимуть необхідність їх застосування вкрай малоймовірною.

Зеленський про гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО порушували під час зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

За його словами, союзники розуміють, що найчіткішою гарантією безпеки для України є членство у блоці, яке водночас посилило б саме НАТО.

Коментуючи можливість гарантій за аналогом статті 5, Зеленський наголосив, що наразі залишається незрозумілим, які саме держави братимуть участь у колективному захисті України, як працюватиме цей механізм і чи будуть партнери готові відбити нову агресію.

Президент зауважив, що відповіді на ці запитання мають бути не лише усними, а й закріпленими в документах.

Окремо Зеленський наголосив, що гарантії безпеки не можуть обмежуватися терміном президентства Дональда Трампа.

За його словами, Україні потрібні довгострокові зобов’язання, які діятимуть і після зміни американської адміністрації. Інакше йтиметься не про стійкий мир, а лише про тимчасову паузу у війні.

Позиція Росії щодо гарантій безпеки

Водночас заяви американської сторони про готовність Москви обговорювати гарантії за моделлю НАТО суперечать публічній позиції російського МЗС.

20 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва вважає неприйнятними будь-які форми так званого квазічленства України в НАТО.

За його словами, Росія наполягає на тому, щоб Україна не стала членом блоку, і лише після цього допускає обговорення гарантій безпеки.

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