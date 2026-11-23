Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после Нового года, если не будет соглашенияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после Нового года.
- Трамп заявил, что Иран стал более агрессивным после промежуточных выборов в США.
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не смогут договориться.
Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.
Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после Нового года
По словам журналиста, президент США Дональд Трамп предупредил о возможности новых военных ударов по Ирану после Нового года, если сторонам не удастся достичь соглашения.
Американский президент также прокомментировал позицию Тегерана после промежуточных выборов в США.
— Сейчас они ведут себя агрессивнее, чем до выборов, — заявил Трамп.
Кроме того, американский лидер призвал Иран попробовать прорвать установленную США морскую блокаду, пригрозив уничтожением кораблей.
— Надеюсь, что они это сделают — тогда все они окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота, — сказал Трамп.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул США ультиматум, призвав Вашингтон в течение двух дней выполнить требования Тегерана, в частности прекратить военные действия на всех фронтах.
Глава иранского МИД предупредил, что в случае отказа Иран готов к дальнейшему военному противостоянию.