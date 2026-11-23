Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести новые удары по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не смогут договориться.

Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News.

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами после Нового года

По словам журналиста, президент США Дональд Трамп предупредил о возможности новых военных ударов по Ирану после Нового года, если сторонам не удастся достичь соглашения.

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Американский президент также прокомментировал позицию Тегерана после промежуточных выборов в США.

— Сейчас они ведут себя агрессивнее, чем до выборов, — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер призвал Иран попробовать прорвать установленную США морскую блокаду, пригрозив уничтожением кораблей.

— Надеюсь, что они это сделают — тогда все они окажутся на дне моря, как и остальная часть их флота, — сказал Трамп.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул США ультиматум, призвав Вашингтон в течение двух дней выполнить требования Тегерана, в частности прекратить военные действия на всех фронтах.

Глава иранского МИД предупредил, что в случае отказа Иран готов к дальнейшему военному противостоянию.