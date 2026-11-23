Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати нових ударів по Ірану після Нового року, якщо Вашингтон і Тегеран не зможуть досягти домовленостей.

Про це американський лідер заявив у коментарі Fox News.

Трамп пригрозив Ірану новими ударами після Нового року

За словами журналіста, президент США Дональд Трамп попередив про можливість нових військових ударів по Ірану після Нового року, якщо сторонам не вдасться досягти угоди.

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Американський президент також прокоментував позицію Тегерана після проміжних виборів у США.

— Зараз вони агресивніші, ніж до виборів, — заявив Трамп.

Крім того, американський лідер закликав Іран спробувати прорвати встановлену США морську блокаду, пригрозивши знищенням кораблів.

— Сподіваюся, що вони це зроблять — тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту, — сказав Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув США ультиматум, закликавши Вашингтон протягом двох днів виконати вимоги Тегерана, зокрема припинити воєнні дії на всіх фронтах.

Глава іранського МЗС попередив, що в разі відмови Іран готовий до подальшого військового протистояння.

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