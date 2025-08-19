Минимальная зарплата в Израиле: сколько получают работники в 2025 году

В Израиле все наемные работники имеют право на зарплату не ниже установленного государством уровня. Размер минимальной зарплаты время от времени меняется и зависит от двух основных факторов: возраста работника (подросток или совершеннолетний) и формата оплаты труда (месячная ставка, дневная или почасовая оплата).

Какова минимальная зарплата в Израиле и как она изменилась за последние несколько лет, читайте в нашем материале.

Минимальная зарплата в Израиле в 2025 году: размер

Даже если работник проходит испытательный срок, обучение или стажировку, он имеет право получать не менее минимальной зарплаты за все отработанные часы. Выплата ниже минимального размера оплаты труда в Израиле или задержка считается нарушением закона.

Сейчас смотрят

По данным Министерства труда, размер минимальной зарплаты в Израиле вырос с 1 апреля 2025 года. Сейчас минимальная месячная зарплата составляет 6 247,67 шекеля, что примерно равно €1 600.

Закон о минимальной заработной плате предусматривает расчет месячной зарплаты на основе 182 часов работы в месяц, то есть почасовая ставка с 1 апреля 2025 года составляет 34,3 шекеля. До этого повышения минимальная месячная зарплата составляла 5 880 шекелей.

Ранее повышение происходило также в апреле 2024 года, тогда минимальная месячная зарплата составляла 5 880 шекелей, а почасовая ставка за 182 часа работы равнялась 32,3 шекеля. В апреле 2023 года минимальная месячная заработная плата составляла 5 571,75 шекеля, а почасовая — 30,61 шекеля.

Кто имеет право на минимальную заработную плату в Израиле

Ее могут получать все наемные работники. Но подростки получают минимальную зарплату по специальной ставке для их возрастной группы.

Для лиц с ограниченными возможностями и пониженной трудоспособностью минимальная зарплата корректируется в соответствии с потребностями и возможностями.

На минимальную зарплату в Израиле имеют право работники или кандидаты на должность, которые проходят курсы повышения квалификации, обучение, стажировку или подготовку к смене, даже если окончательное решение о трудоустройстве еще не принято.

Если в каком-либо месяце комиссионные или бонусы меньше минимальной зарплаты, работодатель обязан доплатить разницу до минимального уровня.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.