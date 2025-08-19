Укр Рус
Марина Терюханова, редакторка стрічки
4 хв.

Мінімальна зарплата в Ізраїлі: скільки отримують працівники у 2025 році

минимальная зарплата в Израиле,
Фото: Pexels

В Ізраїлі всі наймані працівники мають право на зарплату, не меншу за встановлений державою рівень. Розмір мінімальної зарплати час від часу змінюється і залежить від двох основних факторів: віку працівника (підліток чи повнолітній) та формату оплати праці (місячна ставка, денна або погодинна оплата). 

Яка мінімальна зарплата в Ізраїлі та як вона змінилася за останні кілька років, читайте в нашому матеріалі. 

Мінімальна зарплата в Ізраїлі в 2025 році: розмір 

Навіть якщо працівник проходить випробувальний термін, навчання або стажування, він має право отримувати не менше мінімальної зарплати за всі відпрацьовані години. Виплата нижче мінімального розміру оплати праці в Ізраїлі або затримка вважається порушенням закону. 

За даними Міністерства праці, розмір мінімальної зарплати в Ізраїлі зріс з 1 квітня 2025 року. Наразі мінімальна місячна зарплата становить 6 247,67 шекеля, що приблизно дорівнює  €1 600 

Закон про мінімальну заробітну плату передбачає розрахунок місячної зарплати на основі 182 годин роботи на місяць, тобто погодинна ставка з 1 квітня 2025 року становить 34,3 шекеля. До цього підвищення мінімальна місячна зарплата становила 5 880 шекелів. 

Раніше підвищення відбувалося також у квітні 2024 року, тоді мінімальна місячна зарплата становила 5 880 шекелів, а погодинна ставка за 182 години роботи дорівнювала 32,3 шекеля. У квітні 2023 року мінімальна місячна заробітна плата становила 5 571,75 шекеля, а погодинна – 30,61 шекеля. 

Хто має право на мінімальну заробітну плату в Ізраїлі 

Її можуть отримувати усі наймані працівники. Але підлітки отримують мінімальну зарплату за спеціальною ставкою для їх вікової групи. 

Для осіб з обмеженими можливостями та зниженою працездатністю мінімальна зарплата коригується відповідно до потреб та можливостей. 

На мінімальну зарплату в Ізраїлі мають право працівники або кандидати на посаду, які проходять курси підвищення кваліфікації, навчання, стажування або підготовку до зміни, навіть якщо остаточне рішення про працевлаштування ще не ухвалено. 

Якщо в будь-якому місяці комісійні або бонуси менші за мінімальну зарплату, роботодавець зобов’язаний доплатити різницю до мінімального рівня. 

Пов'язані теми:

ІзраїльМінімальна зарплата
