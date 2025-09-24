Европейские акции утром в среду, 24 сентября, подешевели, а вот акции оборонных компаний выросли после последних заявлений президента США Дональда Трампа о войне в Украине.

Об этом сообщает телеканал CNBC News.

Падение европейских акций

Так, сегодня к 13:21 по Киеву общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,2%, а большинство секторов торговались в минусе. Акции оборонных компаний выросли: индекс Stoxx Europe Aerospace and Defense вырос на 1%.

Немецкая компания Renk выросла на 4,9%, шведская Saab — на 4,5%, а немецкая оборонная технологическая компания Hensoldt — на 4%.

Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина вполне может отвоевать всю свою территорию. Такие заявления показывают изменение позиции Трампа.

— Я считаю, что Украина при поддержке Европейского Союза способна бороться и отвоевать всю Украину в ее первоначальном виде… Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а особенно НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, вполне реально, — написал американский президент в посте на Truth Social.

Ночью в Азии акции в целом снизились, тогда как фьючерсы на акции США утром в среду оставались без изменений.

Дональд Трамп во время общения с президентом Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что война в Украине в ближайшее время не закончится.

Источник : CNBC

