Президент США Дональд Трамп считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время.

Об этом он сказал во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Трамп о войне в Украине

По словам Трампа, российская экономика сейчас находится в очень сложном положении.

Сейчас смотрят

— Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию. Все думали, что война закончится за три дня. Россия надеялась на быстрое решение. Но, к сожалению, это уже длится три с половиной года, — сказал Трамп.

Дональд Трамп отметил усилия Вооруженных сил Украины в борьбе с российским врагом.

— Продолжаются тяжелые бои. И все выглядит так, что она (война, — Ред.) не остановится, — подчеркнул американский президент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорейшее окончание войны в Украине. По его словам, и Россия, и Украина понесли значительные потери за годы полномасштабной войны. Кроме того, украинская экономика не может конкурировать с российской, а западные партнеры вряд ли смогут оказывать Киеву помощь вечно.

Президент Молдовы Мая Санду считает, что Россия может использовать территорию Молдовы как плацдарм для вторжения в Одесскую область, а Приднестровский регион будет дестабилизирован.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.