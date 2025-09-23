Президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не будет готова заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине, то Америка готова ввести очень мощные таможенные тарифы.

Об этом Трамп сказал во время своего выступления на Генассамблее ООН.

Трамп пригрозил таможенными тарифами

По словам американского президента, на сегодняшний день Китай и Индия являются основными спонсорами войны, поскольку они продолжают покупать российскую нефть. Однако это делают и страны НАТО.

Сейчас смотрят

— Но, извините, даже страны НАТО не прекратили поставки большого количества российской энергии и российских энергетических продуктов. Я узнал об этом около двух недель назад, и мне было не очень приятно думать о финансировании войны против самих себя, — сказал Дональд Трамп в своем выступлении.

Он подчеркнул, что если Россия не будет готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд мощных таможенных тарифов, которые очень быстро остановят кровопролитие.

Но чтобы эти таможенные тарифы были эффективными, европейские страны должны к ним присоединиться — ввести такие же тарифы.

Ранее Трамп заявлял, что Россия будет вынуждена прекратить полномасштабную войну против Украины, если упадут цены на нефть.

ЕС также рассматривает вопрос обойти вето Венгрии и Словакии по блокированию нефтепровода Дружба, по которому российские энергоносители поставляются в Европу.

Сообщалось, что Европейская комиссия хочет добавить к 19-му пакету санкций против России положение о прекращении импорта всего российского сжиженного природного газа до конца 2027 года.

Агентство Bloomberg сообщало, что индийские НПЗ не планируют отказываться от российской нефти, поскольку внутренний спрос на топливо растет после сезона муссонов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.