Європейські акції зранку в середу, 24 вересня, здешевшали, а от акції оборонних компаній зросли після останніх заяв президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Про це повідомляє телеканал CNBC News.

Зростання акцій оборонних компаній

Так, сьогодні до 13:21 за Києвом загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знизився на 0,2%, а більшість секторів торгувалися в мінусі. Акції оборонних компаній зросли: індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense зріс на 1%.

Німецька компанія Renk зросла на 4,9%, шведська Saab — на 4,5%, а німецька оборонна технологічна компанія Hensoldt — на 4%.

Президент США Дональд Трамп у вівторок на полях Генасамблеї ООН заявив, що Україна цілком може відвоювати всю свою територію. Такі заяви показують зміну позиції Трампа.

– Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і відвоювати всю Україну у її первісному вигляді… З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а особливо НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним, — написав американський президент у дописі на Truth Social.

Вночі в Азії акції загалом знизилися, водночас ф’ючерси на акції США вранці в середу залишалися без змін.

Дональд Трамп під час спілкування із президентом Зеленським на полях Генасамблеї ООН заявив, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться.

Джерело: CNBC

