В Украине главным поставщиком природного газа для населения остается Нафтогаз. В рамках годового тарифного плана Фиксированный компания установила цену 7,96 грн за кубометр, что по курсу на 9 октября 2025 года составляет примерно €0,17.

Наряду с Нафтогазом, на рынке работают и другие поставщики, которые предлагают альтернативные условия. У некоторых компаний цены выше, они формируют тарифы, учитывая региональные особенности или объемы потребления газа клиентами.

О стоимости газа в странах Европы мы расспросили аналитика рынка природного газа ExPro Consulting Михаила Свищо.

— В целом, цены на газ на европейском спотовом рынке сейчас колеблются в пределах €32–€35/МВт·ч, что соответствует примерно $395–$430 за тысячу кубометров, — подчеркнул эксперт.

По мнению аналитика, в настоящее время ситуация остается относительно стабильной, как и в течение последнего месяца, хотя наблюдаются незначительные колебания, в частности под влиянием российских ударов по украинской газовой инфраструктуре.

Эксперт отметил, что при этом следует понимать, что это цены на европейских газовых хабах. Конечная стоимость газа для населения в странах Европы значительно различается.

Сколько стоит один куб газа в Европе

По данным Eurostat, цены на природный газ для населения в разных европейских странах значительно отличаются. Дороже всего голубое топливо обходится жителям Северной и Западной Европы.

Лидером по стоимости является Швеция, где один кубометр стоит €1,89. Далее следуют Нидерланды — €1,67, Италия — €1,59 и Лихтенштейн — €1,54.

Цены на газ для населения в Европе:

Португалия — €1,37

Ирландия — €1,35

Франция — €1,33

Дания — €1,31

Германия — €1,24

Австрия — €1,15

К группе стран со средним уровнем цен относятся государства Центральной и Южной Европы, где стоимость колеблется от €0,9 до €1,05 за кубометр. В частности, в Северной Македонии — €1,04, Чехии — €1,03, Греции — €0,95, Словении — €0,91, а в Бельгии, Испании и Латвии — по €0,90.

Самые низкие тарифы зафиксированы в Восточной и Юго-Восточной Европе:

в Молдове и Эстонии — €0,8,

в Люксембурге — €0,7,

в Польше, Болгарии, Словакии и Литве — по €0,6.

Еще меньше платят в Румынии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Хорватии — около €0,5, а в Венгрии кубометр газа стоит всего €0,3.

Таким образом, Украина имеет один из самых низких тарифов на газ в Европе. Однако этот показатель следует рассматривать в контексте уровня доходов. Ведь доход украинцев существенно ниже, чем в большинстве стран ЕС.

