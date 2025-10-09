В Україні головним постачальником природного газу для населення залишається Нафтогаз. У межах річного тарифного плану Фіксований компанія встановила ціну 7,96 грн за кубометр, що за курсом на 9 жовтня 2025 року становить приблизно €0,17.

Поряд із Нафтогазом, на ринку працюють й інші постачальники, які пропонують альтернативні умови. У деяких компаній ціни вищі, вони формують тарифи, враховуючи регіональні особливості або обсяги споживання газу клієнтами.

Що з цінами на газ у Європі

Про вартість газу у країнах Європи, ми розпитали у аналітика ринку природного газу ExPro Consulting Михайла Свищо.

– У цілому, ціни на газ на європейському спотовому ринку зараз коливаються в межах €32–€35/МВт·год, що відповідає приблизно $395–$430 за тисячу кубометрів, – наголосив експерт.

На думку аналітика, наразі ситуація залишається відносно стабільною, як і протягом останнього місяця, хоча спостерігаються незначні коливання, зокрема під впливом російських ударів по українській газовій інфраструктурі.

Експерт зазначив, що водночас варто розуміти, що це ціни на європейських газових хабах. Кінцева вартість газу для населення у країнах Європи значно різниться.

Скільки коштує один куб газу в Європі

За даними Eurostat, ціни на природний газ для населення в різних європейських країнах значно відрізняються. Найдорожче блакитне паливо обходиться мешканцям Північної та Західної Європи.

Лідером за вартістю є Швеція, де один кубометр коштує €1,89. Далі йдуть Нідерланди — €1,67, Італія — €1,59 та Ліхтенштейн — €1,54.

Ціни на газ для населення в Європі:

Португалія — €1,37

Ірландія — €1,35

Франція — €1,33

Данія — €1,31

Німеччина — €1,24

Австрія — €1,15

До групи країн із середнім рівнем цін належать держави Центральної та Південної Європи, де вартість коливається від €0,9 до €1,05 за кубометр. Зокрема, у Північній Македонії — €1,04, Чехії — €1,03, Греції — €0,95, Словенії — €0,91, а в Бельгії, Іспанії та Латвії — по €0,90.

Найнижчі тарифи зафіксовано у Східній та Південно-Східній Європі:

у Молдові й Естонії — €0,8,

у Люксембурзі — €0,7,

у Польщі, Болгарії, Словаччині та Литві — по €0,6.

Ще менше платять у Румунії, Боснії і Герцеговині, Сербії та Хорватії — близько €0,5, а в Угорщині кубометр газу коштує лише €0,3.

Отже, Україна має один із найнижчих тарифів на газ у Європі. Проте цей показник варто розглядати у контексті рівня доходів. Адже дохід українців суттєво нижчий, ніж у більшості країн ЄС.

