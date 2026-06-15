У Білорусі оприлюднили нові дані щодо заробітних плат. За інформацією Білстату, у квітні розмір середньої зарплати у Білорусі знизився після помітного зростання місяцем раніше.

Водночас ситуація в регіонах різна. У Мінську та Мінській області зафіксували спад, але в більшості інших областей зарплати продовжили зростати.

Яка середня зарплата у Білорусі у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Яка середня зарплата у Білорусі

За даними Білстату, у квітні 2026 року номінальна нарахована середня зарплата у Білорусі становила 2 952,9 білоруських рублів ($818). Йдеться про суму до сплати прибуткового податку та страхових внесків.

Порівняно з березнем середня зарплата зменшилася на 22,9 рубля. Водночас місяцем раніше показник, навпаки, зріс одразу на 232,8 рубля.

Середня зарплата у Білорусі в доларах: як змінилися заробітки у регіонах

Згідно зі статистикою Білстату, у квітні зарплати зросли у більшості регіонів країни. Винятком стали Мінськ та Мінська область.

Найвища середня зарплата зафіксована у столиці — 3 889,4 рублів ($1 077,6). Однак за місяць вона зменшилася на 132,8 рубля. У Мінській області показник склав 2 990 рублів ($828,7), що на 41,7 рублів менше, ніж у березні.

Водночас у Гродненській області середня зарплата досягла 2 650,4 рубля ($734,4), збільшившись на 8 рублів. У Брестській області вона становила 2 610,2 рублів ($723,3), що на 23,1 рубля більше, ніж місяцем раніше. У Гомельській області показник зріс на 21,7 рубля — до 2 600,2 рубля ($720,5).

Найбільше зростання серед наведених регіонів зафіксували у Вітебській області. Там середня зарплата збільшилася на 48 рублів і склала 2 519,2 рубля ($698,1). У Могильовській області вона досягла 2 472,5 рубля ($685,1), що на 19,3 рубля більше, ніж у березні.

Де у Білорусі платять найбільше

Найвищі середні зарплати у квітні 2026 року зафіксовані у сфері інформації та зв’язку. Працівники цієї галузі в середньому отримували 6 238,5 рубля ($1 729,1). Водночас порівняно з березнем показник зменшився на 718,9 рубля.

У сфері фінансів і страхування середня зарплата становила 4 751,7 рубля ($1 316,7), що на 263,8 рубля менше, ніж місяцем раніше. У будівництві, навпаки, зафіксували зростання: середня зарплата досягла 3 722,8 рубля ($1 031,4), збільшившись на 76,7 рубля.

Де середня зарплата у Білорусі найнижча

Серед галузей із найнижчими зарплатами Білстат називає сферу харчування. У квітні середній заробіток там становив 2 080,3 рубля ($576,6), що на 29,5 рубля менше, ніж у березні.

В освіті середня зарплата склала 2 091,3 рубля ($579,6), збільшившись на 25,1 рубля. У сфері творчості, спорту, розваг та відпочинку працівники в середньому отримували 2 218,6 рубля ($614,9), що на 20 рублів більше порівняно з попереднім місяцем.

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