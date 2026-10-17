Почти половина делегатов Международного валютно-финансового комитета (IMFC), руководящего комитета Международного валютного фонда, покинула зал во время выступления министра финансов России Антона Силуанова.

Об этом пишет Reuters.

Делегаты МВФ вышли во время выступления министра финансов РФ

Демонстративный выход стал сигналом несогласия с участием российского представителя в международном мероприятии на фоне войны против Украины.

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Президент Бундесбанка Йоахим Нагель рассказал, что почти 50% делегатов присоединились к выходу, и назвал это четким сигналом для России. Он подчеркнул, что завершение российской агрессии против Украины было бы лучшим решением для мировой экономики.

– Это очень мощный сигнал солидарности и приверженности ценностям. Для мировой экономики лучшим было бы завершение этой неспровоцированной агрессивной войны против Украины. Я действительно гордился тем, что так много людей покинули пленарное заседание, – сказал Нагель.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал Reuters, что удивлен количеством представителей финансовых ведомств, которые присоединились к выходу. Он назвал этот момент “глубоким и эмоциональным”.

Банк Англии подтвердил, что среди тех, кто покинул зал, был его глава Эндрю Бейли. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, по словам двух участников встречи, осталась в зале.

По информации участников, среди делегатов, вышедших во время выступления Силуанова, были представители Великобритании, Германии, Франции, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран.

– Война в Украине имеет экзистенциальное значение для нас в Европе. Мы не можем нормализовать отношения с Россией, – заявил один из европейских дипломатов.

Реакция руководства комитета МВФ

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан, возглавляющий IMFC, на вопрос о выходе почти половины делегатов ответил, что самое важное – это то, что члены комитета в итоге согласились с совместным заявлением председателя.

– Мы приехали сюда с определенной целью и достигли ее. Посмотрите на это заявление председателя: в нем четко указано, что все члены согласились с заявлением, поэтому именно это имеет значение, – сказал он Reuters.

На заключительной пресс-конференции Аль-Джадаан подчеркнул, что мировая экономика демонстрирует “чрезвычайную устойчивость”, несмотря на многочисленные вызовы.

Среди них войны, угрозы энергетической и продовольственной безопасности, высокий уровень государственного долга и риски, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта.

– Послание членов IMFC четкое: оснований для самоуспокоения нет, – заявил он.

Он подчеркнул важность независимости центральных банков и политики, которая поддерживает рост и инвестиции при ведущей роли частного сектора.

По его словам, члены комитета призвали усилить поддержку стран, испытывающих краткосрочные проблемы с финансированием из-за распространения последствий войн и высоких цен на энергоносители.

– Международное сотрудничество остается критически важным для преодоления чрезмерных глобальных дисбалансов и торговой напряженности, – сказал Аль-Джадаан.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала встречи продуктивными, но отметила, что среди членов организации усилилась обеспокоенность из-за увеличения разрыва между странами.

По ее словам, многие страны с более низким уровнем доходов опасаются, что отстают от других, поскольку не принимают полноценного участия в развитии отрасли искусственного интеллекта.

– Эти встречи также показали, что в мире, переживающем повторяющиеся потрясения и геополитическую фрагментацию, все еще существует стремление к многостороннему диалогу и сотрудничеству, – сказала Георгиева.

Комитет по развитию, объединяющий советы Всемирного банка и МВФ, в своем заявлении подчеркнул настоятельную необходимость прекращения войн и конфликтов для обеспечения устойчивого роста и долгосрочной стабильности.

– Нашим приоритетом остается содействие макроэкономической и финансовой стабильности, создание условий для широкого роста при ведущей роли частного сектора и укрепление устойчивости благодаря надежной политике и международному сотрудничеству, – заявила председатель комитета, министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Почему участие министра РФ вызвало выход делегатов

Вторжение России в Украину в феврале 2022 года вызвало серьезные разногласия в IMFC и с тех пор не позволяло комитету принимать совместные заявления. На этой неделе противоречия вновь обострились на фоне напряженности в отношениях между США и Украиной.

Силуанов выступал перед участниками заседания на русском языке.

Дискуссии о международном присутствии России продолжались и на других мероприятиях. В четверг Германия предостерегла от попыток вернуть Москву на международную арену после участия Силуанова во встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G20.

Это произошло чуть более чем через месяц после того, как США приняли Силуанова на встрече G20 в Эшвилле, где он впервые с начала вторжения России в Украину принял личное участие в мероприятии группы.

В тот же день заместитель министра финансов США Эрин Браун заявила Reuters, что Вашингтон, который сейчас председательствует в G20, поддерживает присутствие России.

– Мы считаем, что если вы хотите разрешить кризис, необходимо поддерживать открытый диалог и вести открытые дискуссии. Невозможно вести… диалог и достичь урегулирования конфликта, если никто не общается друг с другом, – сказала она.

Министр финансов Украины Сергей Марченко присоединился к встречам в виртуальном формате, чтобы сосредоточиться на бюджетных приоритетах внутри страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в пятницу, 16 октября, на саммите Европейского Союза, резко раскритиковал недавнее соглашение Дональда Трампа с Россией относительно дизельного топлива.

Лидеры ЕС поддержали Зеленского после того, как Трамп вновь раскритиковал Украину и назвал ее удары по российским нефтеперерабатывающим заводам “позором”.

В пятницу Трамп приостановил действие нового требования Конгресса о введении жестких санкций против России.

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