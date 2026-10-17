Майже половина делегатів Міжнародного валютно-фінансового комітету (IMFC), керівного комітету Міжнародного валютного фонду, залишила залу під час виступу міністра фінансів Росії Антона Силуанова.

Про це пише Reuters.

Делегати МВФ вийшли під час виступу міністра фінансів РФ

Демонстративний вихід став сигналом незгоди з участю російського представника в міжнародному заході на тлі війни проти України.

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Президент Бундесбанку Йоахім Нагель розповів, що майже 50% делегатів долучилися до виходу, і назвав це чітким сигналом для Росії. Він наголосив, що завершення російської агресії проти України було б найкращим рішенням для світової економіки.

– Це дуже потужний сигнал солідарності та відданості цінностям. Для світової економіки найкращим було б завершення цієї неспровокованої агресивної війни проти України. Я справді пишався тим, що так багато людей залишили пленарне засідання, – сказав Нагель.

Голова Нацбанку України Андрій Пишний розповів Reuters, що здивований кількістю представників фінансових відомств, які долучилися до виходу. Він назвав цей момент “глибоким та емоційним”.

Банк Англії підтвердив, що серед тих, хто залишив залу, був його голова Ендрю Бейлі. Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, за словами двох учасників зустрічі, залишилася в залі.

За інформацією учасників, серед делегатів, які вийшли під час виступу Силуанова, були представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії, Естонії та інших країн.

– Війна в Україні має екзистенційне значення для нас у Європі. Ми не можемо нормалізувати відносини з Росією, – заявив один із європейських дипломатів.

Реакція керівництва комітету МВФ

Міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан, який очолює IMFC, на запитання про вихід майже половини делегатів відповів, що найважливіше те, що члени комітету зрештою погодилися зі спільною заявою голови.

– Ми приїхали сюди з певною метою і досягли її. Подивіться на цю заяву голови: у ній чітко зазначено, що всі члени погодилися із заявою, тож саме це має значення, – сказав він Reuters.

На завершальній пресконференції Аль-Джадаан наголосив, що світова економіка демонструє “надзвичайну стійкість” попри численні виклики.

Серед них війни, загрози енергетичній і продовольчій безпеці, високий рівень державного боргу та ризики, пов’язані зі стрімким розвитком штучного інтелекту.

– Послання членів IMFC чітке: підстав для самозаспокоєння немає, – заявив він.

Він наголосив на важливості незалежності центральних банків і політики, яка підтримує зростання та інвестиції за провідної ролі приватного сектору.

За його словами, члени комітету закликали посилити підтримку країн, які мають короткострокові проблеми з фінансуванням через поширення наслідків воєн і високі ціни на енергоносії.

– Міжнародна співпраця залишається критично важливою для подолання надмірних глобальних дисбалансів і торговельної напруженості, – сказав Аль-Джадаан.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва назвала зустрічі продуктивними, але зауважила, що серед членів організації посилилося занепокоєння через зростання розриву між країнами.

За її словами, багато країн із нижчим рівнем доходів побоюються, що відстають від інших, оскільки не беруть повноцінної участі в розвитку галузі штучного інтелекту.

– Ці зустрічі також показали, що у світі, який переживає повторювані потрясіння та геополітичну фрагментацію, все ще існує прагнення до багатостороннього діалогу та співпраці, – сказала Георгієва.

Комітет з розвитку, який об’єднує ради Світового банку та МВФ, у своїй заяві наголосив на нагальній необхідності припинення воєн і конфліктів для забезпечення сталого зростання та довгострокової стабільності.

– Нашим пріоритетом залишається сприяння макроекономічній і фінансовій стабільності, створення умов для широкого зростання за провідної ролі приватного сектору та зміцнення стійкості завдяки надійній політиці й міжнародній співпраці, – заявила голова комітету, міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Чому участь міністра РФ спричинила вихід делегатів

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року спричинило серйозні розбіжності в IMFC і з того часу не дозволяло комітету ухвалювати спільні заяви. Цього тижня суперечності знову загострилися на тлі напруженості у відносинах між США та Україною.

Силуанов виступав перед учасниками засідання російською мовою.

Дискусії щодо міжнародної присутності Росії тривали й на інших заходах. У четвер Німеччина застерегла від спроб повернути Москву на міжнародну арену після участі Силуанова в зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20.

Це сталося трохи більше ніж через місяць після того, як США прийняли Силуанова на зустрічі G20 в Ешвіллі, його першій очній участі в заході групи від початку вторгнення Росії в Україну.

Того ж дня заступниця міністра фінансів США Ерін Браун заявила Reuters, що Вашингтон, який нині головує в G20, підтримує присутність Росії.

– Ми вважаємо, що якщо ви хочете розв’язати кризу, необхідно підтримувати відкритий діалог і вести відкриті дискусії. Неможливо вести… діалог і досягти врегулювання конфлікту, якщо ніхто не спілкується одне з одним, – сказала вона.

Міністр фінансів України Сергій Марченко долучився до зустрічей у віртуальному форматі, щоб зосередитися на бюджетних пріоритетах усередині країни.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п’ятницю, 16 жовтня, на саміті Європейського Союзу, різко розкритикував нещодавню угоду Дональда Трампа з Росією щодо дизельного пального.

Лідери ЄС підтримали Зеленського після того, як Трамп знову розкритикував Україну та назвав її удари по російських нафтопереробних заводах “ганьбою”.

У п’ятницю Трамп зупинив дію нової вимоги Конгресу щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії.

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