Не только смерть: Сенцов назвал три варианта свержения Путина

Есть три варианта свержения режима нынешнего президента Владимира Путина в России, считает бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По его словам, кроме смерти Путина, может быть ситуация с дворцовым переворотом. Сенцов считает, что произойти это может во время президентских выборов в России в 2024 году.

– Таких людей пожилого возраста могут просто в какой-то момент устранить, – сказал он.

Также экс-политзаключенный не исключает варианта, что россияне “наконец-то проснутся” и свергнут Путина.

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Сенцов отметил, что Украина должна занять жесткую позицию относительно непризнания новой власти в России без возврата оккупированных украинских территорий.

Напомним, Сенцов выступил с патриотической речью во время Украинского завтрака в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.