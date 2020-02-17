PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Не только смерть: Сенцов назвал три варианта свержения Путина

Есть три варианта свержения режима нынешнего президента Владимира Путина в России, считает бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По его словам, кроме смерти Путина, может быть ситуация с дворцовым переворотом. Сенцов считает, что произойти это может во время президентских выборов в России в 2024 году.

– Таких людей пожилого возраста могут просто в какой-то момент устранить, – сказал он.

Также экс-политзаключенный не исключает варианта, что россияне “наконец-то проснутся” и свергнут Путина.

Читайте: Номера: премьера фильма Сенцова состоится на Berlinale 2020

Сенцов отметил, что Украина должна занять жесткую позицию относительно непризнания новой власти в России без возврата оккупированных украинских территорий.

Напомним, Сенцов выступил с патриотической речью во время Украинского завтрака в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Источник: Украинская правда

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка