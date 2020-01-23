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Факты / Украина

Нас не победят никогда – речь Сенцова на Украинском завтраке в Давосе

Режиссер Олег Сенцов выступил с речью во время Украинского завтрака в Давосе в рамках Всемирного экономического форума.

Он отметил, что Украина – не совершенная страна, которая имеет проблемы на нескольких уровнях, но пытается сделать все, чтобы их исправить.

– У нас есть большие проблемы постсоветского государства – это коррупция на всех уровнях, старое госуправление, бедный народ. Но наше стремление – это вступить в ЕС и жить на европейском уровне. Мы сделали этот выбор шесть лет назад и с этого пути не свернем. Будьте уверены.

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Олег Сенцов также отметил, что Украина является демократической страной, которая продолжает бороться с агрессией:

– У нас есть демократические выборы, и последняя смена власти это продемонстрировала. Мы боремся с агрессией, и нас не победят никогда. Слава Украине!

К слову, во время Украинского завтрака в Давосе также выступил премьер-министр Алексей Гончарук, который отметил, что на самом высоком уровне коррупции в Украине не существует.

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