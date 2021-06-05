Нас не информировали: ЕК о завершении прокладки первой нитки СП-2

Европейская комиссия не проинформирована о том, что укладки первой нитки газопровода Северный поток-2 была завершена.
В комментарии пресс-службы Еврокомиссии на предоставили конкретных данных по этому вопросу.
— У нас нет подтверждения этой информации, – отметили в ЕК.
Первая нитка СП-2
4 июня президент России Владимир Путин в ходе международного экономического форума, который состоялся в Санкт-Петербурге, объявил о завершении укладки первой нитки Северного потока-2.
Как отметил глава Кремля, компания Газпром уже готова к заполнению трубы газом.
Окончательное завершение строительства российского газопровода планируется к концу лета.