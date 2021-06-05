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Факты / Мир / Росія
Дмитро Кудрявцев |

Нас не информировали: ЕК о завершении прокладки первой нитки СП-2

північний потік 2

Европейская комиссия не проинформирована о том, что укладки первой нитки газопровода Северный поток-2 была завершена.

В комментарии пресс-службы Еврокомиссии на предоставили конкретных данных по этому вопросу.

— У нас нет подтверждения этой информации, – отметили в ЕК.

Первая нитка СП-2

4 июня президент России Владимир Путин в ходе международного экономического форума, который состоялся в Санкт-Петербурге, объявил о завершении укладки первой нитки Северного потока-2.

Как отметил глава Кремля, компания Газпром уже готова к заполнению трубы газом.

Окончательное завершение строительства российского газопровода планируется к концу лета.

Источник: ТАСС

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