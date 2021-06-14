РФ продолжает формировать воинские соединения не только рядом с украинской границей, но и вдоль границ стран НАТО.

Об этом сообщает волонтерский проект по информированию о российской агрессии InformNapalm.

В их расследовании отмечается, что к осени этого года Россия планирует завершить формирование новой гвардейской мотострелковой дивизии в Калининградской области.

Также военные части РФ представляют угрозу для Литвы, так как города Гусев и Советск, в которых и находятся основные ударные силы 18-й МСД 275-го и 280-го гвардейских механизированных полков, а также 11-й танковый полк, расположенные в 36 км от ее границы.

В опасной близости находится и Польша, расстояние до ее границы составляет лишь 26 км.

В Гусеве также находится железнодорожная станция, которая напрямую соединяет городок с Москвой, Санкт-Петербургом, Челябинском и Гомелем.

Также отмечается, что Россия начала более активно проводить разведку в приграничных районах.

Войска РФ возле Украины

РФ намерена разместить на границе с Европой 20 дополнительных подразделений, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и добавил, что таким образом Россия пытается легализовать большое количество войск, которое уже стянула к украинской границе.

Геращенко сообщил, что об этом решении объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: InformNapalm