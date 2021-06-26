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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Посольство США требует от России прекратить оккупацию Крыма

Посольство США в Киеве

26 июня отмечают День крымскотатарского флага. По этому случаю посольство США в Украине обратилось к России.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Киеве на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, в посольстве отметили, что чествуют крымскотатарский народ.

В то же время посольство призвало Российскую Федерацию уважать свои обязательства по Минским договоренностям. Также в ведомстве отметили, что требуют прекращения оккупации Крыма.

Накануне Евросоюз продлил экономические санкции против России до января 2022 года, которые ввели в 2014 году из-за оккупации Крыма. Шарль Мишель отметил, что Москва должна обеспечить полное выполнение Минских соглашений.

Также он подчеркнул, что Евросоюз будет искать новые форматы диалога с Российской Федерации. В МИД Украины отметили, что приветствуют это решение.

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Фото: Depositphotos

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