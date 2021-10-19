Посольство Великобритании в Украине осудило инициированный Российской Федерацией перепись населения на оккупированном полуострове Крым.

Дипломатическое представительство Великобритании заявило, что планы России не отменяют того факта, что Крым — это Украина. Соответствующее сообщение опубликовали на странице посольства в соцсетях.

— Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — говорится в обращении.

Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що #КримЦеУкраїна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету #України. — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) October 19, 2021

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, также процедуру решили провести на временно оккупированных территориях АР Крым и Симферополя.

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить перепись населения в Крыму и не признавать его законность. В МИД отметили, что так называемый референдум 2014 года не имеет юридической силы. Поэтому нет оснований для проведения переписи населения в Крыму как части всероссийской переписи.

Ряд стран также выступил с критикой инициативы РФ и назвал ее неправомерной. Действия России осудили США, Литва, Латвия, Норвегия, Европейский Союз.

В ЕС заявили, что таким образом Кремль хочет сделать законным незаконную аннексию полуострова и еще больше подорвать суверенитет Украины. Также Евросоюз раскритиковал призывную кампанию в Крыму, которую российские власти начали 1 октября.

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