Россия перебрасывает к украинской границе медицинские подразделения на фоне сообщений о вероятном вторжении в Украину.

Как отметили в комментарии для Wall Street Journal западные чиновники по вопросам обороны, тем самым Кремль переходит на уровень подготовки, которого не было за все предыдущие периоды наращивания сил.

Эти шаги не означают, что Москва пойдет на вторжение, однако являются предпосылками к возможным боевым действиям. Согласно сообщению издания, это усилило дискуссию среди западных союзников о намерениях российского президента Владимира Путина.

Ранее информация о медицинских подразделениях отсутствовала среди множества видеороликов в социальных сетях, которые сообщали о масштабном наращивании российских войск и техники у границ Украины.

Отдельно известно, что Россия недавно провела крупные медицинские учения с участием армейских медиков и 1,2 тыс. сотрудников военной полиции в Западном военном округе, который граничит с Украиной.

В ходе учений были проведены тренировки на военнослужащих с имитацией осколочных и пулевых ранений. Медики и сотрудники российской армии отрабатывали эвакуацию раненых с поля боя и имитировали операции на тяжелораненых.

Напомним, совместные военные учения РФ и Беларуси под названием Союзная решимость-2022 состоятся с 10 по 20 февраля текущего года. Маневры, в частности, будут проходить у границ Украины.

Фото: Минобороны РФ