Путин заявил, что США и НАТО не учли “ключевые требования РФ”

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что США и НАТО в письменных ответах по “гарантиям безопасности” проигнорировали российские озабоченности. Он отметил, что Кремль не заметил учета трех ключевых требований “гарантий”.

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции с президентом Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул, что не были учтены требования РФ по “нерасширению НАТО, возвращению военной структуры Альянса к периоду 1997 года и отказу от размещения вооружения вблизи российских границ”.

Президент РФ информировал, что они внимательно проанализируют полученные от США и НАТО письменные ответы, добавив, что “США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения безопасности”.

— Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности… Нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности путем безопасности других государств, — сказал он.

26 января стало известно, что США передали РФ письменный ответ на предложения так называемых гарантий безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США учли позицию Украины в письменном ответе по “гарантиям”.

В конце декабря МИД России опубликовал проекты договоров по безопасности с США и НАТО. В списке желаний Кремля было, в частности, нерасширение состава НАТО и требование не включать в Альянс Украину и Грузию.

В ответ на такие “хотелки” Кремля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия имеют право самостоятельно выбирать, в какие альянсы им вступать. А Россия не может диктовать любой стране, каким должен быть этот выбор.