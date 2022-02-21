Трансляция российского Совбеза проходила в записи. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов и изданий.

В частности, акцентируется внимание на кадре с трансляции, где крупным планом видно, что часы министра обороны России Сергея Шойгу показывают 12.47. То есть заседание Совбеза, предположительно, проходило за пять часов до того, как его трансляцию показывали на российском телевидении.

Но это не единственный случай, который может свидетельствовать о записи Совбеза РФ.

В частности, после выступления главы правительства РФ Михаила Мишустина выступает глава Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин. При этом на кадрах трансляции видно, как с трибуны уходит генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Еще одним аргументом, свидетельствующим о записи трансляции, является выступление председателя Совета федерации федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. В ее словах “поэтому Россия и поддержала “свободный выбор” Севастополя” с высокой вероятностью есть монтажная склейка между словами “выбор” и “Севастополя”.

В частности, после слова выбор слышно начало гласного звука, похожего на “у”. На видео в этот момент также есть склейка – изображение Путина сменилось изображением Матвиенко.

О созыве внеочередного заседания Совбеза России стало известно сегодня, 21 февраля.

Путин собирает заседание Совбеза РФ на фоне инспирированного Кремлем значительного обострения ситуации на украинском Донбассе, усиления обстрелов и провокаций (например, “эвакуации” украинских граждан, в том числе и детей, в Ростовскую область России).

15 февраля Госдума России поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о “признании” террористических образований “ДНР” и “ЛНР”. Теперь решение должен утвердить Кремль.