Путин убивал и хочет убивать: Навальный об агрессии РФ и признании “ЛДНР”

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина о признании “независимости” квазиформирований “ДНР” и “ЛНР”.

— Я смотрел вчера на “заседание Совета безопасности”, это сборище маразматиков и воров… и думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за “великой шахматной доской”, приняли решение о вводе советских войск в Афганистан, — говорится в заявлении Навального на его странице в социальной сети Instagram.

Он отметил, что результатом этого решения стали тысячи жертв, а “маразматики из Политбюро прикрывались двуликой идеологией”.

— У этих путинских маразматиков даже идеологии нет — только постоянная и неприкрытая ложь. Они даже не утруждают себя тем, чтобы их casus belli имело бы малейшее правдоподобие. И тем, и этим нужно одно: отвлечение внимания народа России от реальных проблем — развития экономики, роста цен, царящего беззакония, — и переключение их в формат “имперской истерики”, — добавил Навальный.

Он отметил, что в колонии смотрит федеральные российские каналы, на которых не показывают новостей о России, но там только новости об Украине, США и Европе. Обращение Путина к россиянам он назвал безумным.

— Замените Украину в его речи Казахстаном, Беларусью, странами Балтии, Азербайджаном, Узбекистаном и так далее, включая даже Финляндию. И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика. Все это очень плохо кончилось для всех в 1979 году. И сейчас кончится плохо. Афганистан был разрушен, но и СССР получил смертельную рану.

Навальный уверен, что агрессия против Украины плохо закончится для России, как это произошло с Афганистаном для СССР.

— По вине Путина уже сейчас могут погибнуть сотни, а в последствии десятки тысяч украинцев и граждан России. Да, он не даст Украине развиваться, утащит ее в болото, но и Россия заплатит такую ​​же цену. Бороться за Россию, спасать ее – это бороться за отстранение Путина и его клептократов от власти. Но сейчас это означает и банальное “бороться за мир”.

Навальный добавил, что именно Путин и его приспешники из партии Единая Россия и Совбеза РФ — настоящие враги России, а не Украина и Запад. Ведь “Путин убивал и хочет убивать”. Именно Кремль делает Россию еще бедной, а не Вашингтон – уверенный политик.

Напомним, 21 февраля вечером президент Путин созвал внеочередное заседание Совбеза России. По итогам было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

А вот трансляция заседания российского Совбеза проходила в записи. В частности, во время видеоряда зрители могли заметить несколько нелогичных склейок планов, а также часы министра обороны РФ Сергея Шойгу, показывавшие совсем другое время.

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Источник: Алексей Навальный