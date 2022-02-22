Россия признала террористические образования “ДНР” и “ЛНР” в границах всей территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

— Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы их признали, а значит признали их “конституции”. А в “конституциях” прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей — в то время, когда они были в составе Украины, — сказал президент Путин.

При этом президент РФ подчеркнул, что “территориальные вопросы” “ДНР” и “ЛНР” должны решаться главарями боевиков с властями Украины в ходе переговоров.

Официальный Киев неоднократно заявлял, что не признает террористические формирования на Донбассе, а также не собирается вести переговоры со ставленниками Кремля в ОРДЛО.

Днем ранее, 21 февраля, российский президент объявил о признании “независимости” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”.

Уже сегодня, 22 февраля, российская Госдума поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с террористическими образованиями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, признание “ЛНР” и “ДНР” со стороны России означает односторонний выход Москвы из Минских договоренностей.

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Источник: In time Ukraine

Фото: Кремль