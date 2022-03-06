Украинские военные осуществили успешную контратаку под Мариуполем

В результате фактического поражения российские войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской транспортной инфраструктуры, обстреливать и убивать мирное население. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

– В населенном пункте Липцы (Харьковская область), оккупанты забирали телефоны местных жителей, заставляли одевать белые и красные повязки на руку, а на зданиях вывешивать белые тряпки, – говорится в сообщении.

Кроме того, противником был нанесен массированный ракетный удар по аэропорту Винница, в течение дня не прекращаются обстрелы Мариуполя, Ирпеня и других украинских городов и сел.

В тоже время определенные подразделения Вооруженных Сил Украины осуществили контратаку на Мариупольском направлении и уничтожили 3 танка, 4 БМП, 2 бронированных машины Тигр и около 30 российских оккупантов, 2 захватчика попали в плен.

Напомним, что длятся одиннадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Число уничтоженных и раненых российских агрессоров превысило 11 тыс. военных. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет. Главные события о войне РФ против Украины – читайте в текстовой трансляции на Фактах ICTV.