Російський уряд блокує ЗМІ та обмежує соціальні мережі – все для того, аби приховати правду про те, що відбувається в Україні. Про це написав у своїй сторінці у Твіттер Державний секретар США Ентоні Блінкен.

The Russian government is blocking media outlets and restricting social media — all to obscure the truth about what is happening on the ground in Ukraine. The Russian people deserve to know the truth about the death and destruction happening in their name. pic.twitter.com/8Jk8i32chU

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2022