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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Зрив евакуації з Маріуполя і знищення ворожої авіації: що відбувається на одинадцяту добу війни в Україні

Зрив евакуації з Маріуполя і знищення ворожої авіації: що відбувається на одинадцяту добу війни в Україні

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських агресорів перевищила 10 тис. військових. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
06:34 - 06 березня

Держдеп США закликав своїх громадян негайно залишити РФ.

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06:31 - 06 березня

Влада Чилі відкликала запрошення російським компаніям для участі у міжнародній виставці військової та авіаційно-космічної техніки FIDAE.

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05:55 - 06 березня

Росія скоює злочини проти людства, скидаючи бомби на житлові квартали Чернігова. Про це заявив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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05:42 - 06 березня

Жителі Нової Каховки на Херсонщині вийдуть сьогодні на мітинг проти захоплення міста окупантом.

Час та місце: 11 ранку, кінотеатр Юність.

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05:27 - 06 березня

Головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч вважає, що Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади. Повідомляє Bloomberg.

Папіч наголошує, що зараз  в Україні народжується нова нація.

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05:01 - 06 березня

Тіла російських окупантів їхнє керівництво наказало або закопувати у братських могилах (пропонують у Білорусі), або ліквідовувати на місці. Повідомляє Оперативне командування Північ ЗСУ.

/ 2 фотографии

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04:53 - 06 березня

Російський уряд блокує ЗМІ та обмежує соціальні мережі – все для того, аби приховати правду про те, що відбувається в Україні. Про це написав у своїй сторінці у Твіттер Державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Російський народ заслуговує знати правду про смерть і руйнування, що відбуваються від його імені, – написав Блінкен.

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04:27 - 06 березня

Три тисячі американських добровольців готові протистояти Росії в Україні у складі міжнародного батальйону. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Серед охочих – ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках у всьому світі. Загалом в Україну прямують понад 16 тис. іноземних добровольців.

Серед перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю. Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили виступити на боці України.

Про намір вступити до лав міжнародного легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

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04:12 - 06 березня

США хочуть виділити Україні $10 млрд на гуманітарні та оборонні потреби через війну, з якою Росія пішла проти України.

Про це заявили у Конгресі після онлайн-зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

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03:53 - 06 березня

Польща може надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, отримавши на заміну від США винищувачі F-16.

Повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації.

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