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Факты / Мир / Россия

Армия РФ с начала войны в Украине потеряла до 10% военной техники — CNN

Марта Бондаренко редактор ленты
Армия РФ с начала войны в Украине потеряла до 10% военной техники — CNN

По оценкам США, российские вооруженные силы с начала войны в Украине потеряли от 8% до 10% военного имущества.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам американского чиновника, знакомого с последними разведданными, от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся во время вторжения в Украину, в настоящее время уничтожены или неработоспособны.

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Техника, которой лишилась Россия, это: танки, самолеты, артиллерийские установки и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых CNN сообщила на прошлой неделе. Тогда Россия потеряла от 3% до 5% военного потенциала.

По оценкам США, украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.

Сегодня в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 9 марта общие боевые потери войск РФ составляют: более 12 тыс. человек (убитыми и пленными), 317 танков, более 1000 бронированных машин, почти 50 самолетов и 81 вертолет. Данные ориентировочные, ведь точно подсчитать количество невозможно из-за высокой интенсивности боев.

Источник: CNN

Фото: Минобороны

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