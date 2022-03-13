Март, 13, 2022 в 5:52

С первого дня войны белорусские госпитали в Гомеле, Мозыре и Наровле стали принимать раненых русских, а морги — убитых.

Журналисты из Радио Свобода со ссылкой на неназванных источников сообщили, что белорусские медики подписали соглашение о неразглашении, а некоторым врачам угрожали увольнением за освещение информации по поводу погибших или раненых российских солдат.

3 марта журналистам сообщили, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян, а в Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда Росссийской железной дороги.

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— Трупов было нереально много! Люди, находившиеся на станции Мозырь, просто были в шоке от количества трупов, погруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догнали и приказали удалить. В селе Каменка под Мозырем кладбище оцепили, никого не пускали, выставили охрану. Может быть, там начали хоронить россиян. Тем более возле Каменки-Бокова есть аэродром и большой лагерь россиян, — рассказывает житель Мозыря.

Другой источник журналистов сообщил, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными. С ранеными россиянами работают абсолютно все врачи, даже узкопрофильные специалисты, в то же время рентген местным жителям сейчас сделать не могут — их отправляют в детскую больницу.

Жители Гомеля также рассказывают, что автобусы и ПАЗы (с ранеными россиянами) и грузовики Урал (с убитыми) – обычное явление в райцентре.

— На Урале их трупы увозят в аэропорт, а оттуда в Россию, — рассказал гомельчанин.

Раненые россияне поступают в Гомельский центр радиационной медицины с начала войны, пишет издание. Туда пришли российские врачи и заняли несколько этажей.

Раненых доставляют в больницу в Костюковке, больницу скорой медицинской помощи и областную клиническую больницу.

Фото: Минобороны РФ

Источник: Радыё Свабода