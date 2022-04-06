Минфин России произвел выплату купонного дохода и погасил стоимость по облигациям внешних займов РФ в рублях, а не в долларах.

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

Сообщается, что иностранный банк-корреспондент отказал Минфину РФ в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашении номинальной стоимости по облигациям внешних займов на общую сумму $649,2 млн.

Поэтому 4 апреля 2022 года Россия провела процедуру выплат в рублях. При этом в РФ заверили, что выполнили свои обязательства в полном объеме.

Стоит отметить, что большинство иностранных кредиторов не признают российский рубль в качестве валюты для погашения долга. Если сейчас это произойдет, это может означать технический дефолт для РФ.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сообщил, что Европейская комиссия подтвердила свой отказ покупать газ у РФ в рублях и менять условия газовых контрактов.

Президент РФ Владимир Путин требовал перевести в рубли расчеты за поставки российского газа странам, которые ввели против России самые жесткие санкции.