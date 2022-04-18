В результате поражения вражеского крейсера Москва ракетами Нептун многие российские моряки, находившиеся в составе экипажа, получили серьезные ранения.

В частности, около сорока оккупантов погибли, а некоторые остались без конечностей. Об этом свидетельствуют данные матроса-срочника, который выжил и связался с матерью 15 апреля, на следующий день после гибели крейсера.

Полный текст истории матери российского моряка Черноморского флота:

Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны. У них остались документы и [их личные] телефоны на крейсере.

Он мне звонит и плачет от того, что увидел. Это было страшно. Понятно, что не все выжили. Пытались своими силами потушить пожар после того, как в крейсер попали тремя ракетами Нептун. Я, как мать, даже не знаю, какие слова подобрать. Я просто очень счастлива, что сын мне позвонил, что он жив и здоров.

Я не хочу афишировать все это на публику, потому что я подставлю своего сына. Они давали подписку о неразглашении перед тем, как попали на крейсер. Вы поймите меня тоже, мне страшно. Это очень страшно. Это жутко, и я не знаю, как дождаться мне своего сына.

Погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых.

Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты.

В общем, когда мне 15 числа уже сын позвонил, он плакал. Он говорит: Мамочка, я никогда не думал, что в мирное, в принципе, время я попаду в такое месиво. Я даже не буду тебе говорить в подробностях, что я видел. Это настолько страшно.

Я не знаю, как пережить, как дождаться сына своего, чтобы он дослужил, вы меня поймите правильно. Я как мать…Я просто…Это ужасно. И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение.

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Источник: Novaya Gazeta Europe