Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що весь екіпаж знищеного Україною російського ракетного крейсера Москва був повністю евакуйований, хоча українські журналісти змогли ідентифікувати загиблих моряків зі складу екіпажу крейсера.

Як встановили журналісти Радіо Свободи, відомо щонайменше про загибель мічмана крейсера Москва Івана Вахрушева.

Мічман затопленого крейсера служив у п’ятій бойовій частині, яка відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Російське військове керівництво не спростовувало заяву від 14 квітня, в якій йшлося про те, що усі члени екіпажу залишились живими.

Журналісти знайшли публікацію у соціальній мережі “Одноклассники”, зробленої Варварою Вахрушевою, яка повідомила, що її чоловік загинув під час “виконання своїх обов’язків”.

На фото можна побачити військового, що одягнутий в форму офіцера Військово-морських сил Росії, а на формі знаходяться погони мічмана.

Журналісти зв’язались з жінкою загиблого, яка в розмові з ними підтвердила, що Іван Вахрушев загинув в результаті затоплення крейсера Москва.

Вона додала, що обставин загибелі російського мічмана їй не повідомили.

– Тіло його знайшли. Повідомили у четвер (14 квітня – Ред.), – сказала вона.

За її словами, Іван Вахрушев служив у бойовій частині номер п’ять. Крім того, вона повідомила, що 27 членів екіпажу російського ракетного крейсера Москва пропали безвісти.

Ввечері 13 квітня українські військові повідомили про успішне ураження російського крейсера Москва двома ракетами Нептун. Вже 14 квітня в Міноборони Росії відзвітували, що на крейсері сталась пожежа через “детонування боєприпасу”, внаслідок чого корабель зазнав “серйозних пошкоджень”. Пентагон та Росія підтверджували, що корабель відтягують до порту. Хоча згодом російське оборонне відомство визнало, що крейсер затонув.

За два дні, 16 квітня, головнокомандувач ВМФ РФ Микола Євменов повідомив, що екіпаж крейсера перебуває в окупованому Росією Севастополі, а всі офіцери, мічмани та матроси несуть службу.

Раніше неназваний високопоставлений представник Пентагону підтвердив, що флагман російського Чорноморського флоту крейсер Москва затонув внаслідок влучання двох українських ракет.