Украина внесла предложение в Европейское энергетическое сообщество по запрету на покупку, импорт, передачу и транспортировку российских энергоносителей и тех, что проходят обработку в РФ.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что под санкции подпадает нефть, ее продукты, уголь, газ и т.д.

— Сегодня мы воспользовались возможностью президенства в Европейском энергетическом сообществе, которое Украина получила на 2022 год, и формально внесли в эту организацию предложение по введению запрета на покупку, импорт, передачу и транспортировку энергетических товаров, производимых или перерабатываемых в России, — заявил он.

Ермак уточнил, что речь идет о всей нефти и нефтепродуктах, угле и других видах твердого топлива, сжиженном природном газе.

Теперь Европейское энергетическое сообщество должно принять решение, адресованное всем сторонам.

Отметим, что Энергосообщество – это международная организация, которая включает в себя все страны Евросоюза и еще девять стран.

— Украина ставит перед ЕС и такими странами, как Грузия и Сербия, амбициозную, но вполне реалистичную задачу прекращения финансирования карательной машины, армии, государственного аппарата, пропаганды России — всего того, что обеспечивает агрессивные действия этого государства, включая войну в Украине. Россия должна быть лишена ресурсов на войну – экономически разбита. Мы достигнем своей цели, – уверен руководитель ОП.