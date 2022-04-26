Западные военные эксперты называют 9 мая — День победы в России — решающей датой для Владимира Путина. К этой дате Кремль либо найдет способ заявить о какой-то победе и прекратит боевые действия, либо 9 мая может объявить переход от “специальной военной операции” к “войне”. А это повлечет мобилизацию в национальном масштабе.

Об этом со ссылкой на американских военных и разведку сообщает еженедельник Newsweek.

Российское наступление на Юге Украины не стало “крупнейшей танковой войной со времен Второй мировой войны”, как это предсказывали некоторые аналитики. Да и сухопутные войска РФ также не смогли толком никуда прорваться.

По словам высокопоставленного офицера армии США, сейчас Россия сосредоточилась на авиаударах дальнего радиуса действия, артиллерийском и ракетном огне, чтобы проложить путь для наступления сухопутных войск. Но сверхмотивированная украинская армия не только удерживает позиции, но даже кое-где продвинулась вперед.

— Да, Россия воюет — но Украина побеждает, — сказал офицер на условиях анонимности.

18 апреля Россия начала то, что она теперь называет второй фазой своей “военной операции”, основная цель которой — полный захват Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупационные войска пытались прорвать оборону почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

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В американской разведке говорят, что Россия, скорее всего, отказалась от захвата Харькова. В регионе ВСУ удалось выгнать оккупантов из ряда городов и сел.

Тогда армия РФ начала движение от Харькова до оккупированного Донецка, пытаясь сомкнуть “тиски”. Но для успеха такого движения, по мнению аналитиков, необходимо полностью разгромить украинских защитников в осажденном Мариуполе. Это высвободило бы почти 20% всех сил России. В городе находится около 10 батальонно-тактических групп.

Путин в недавнем общении с Шойгу объявил Мариуполь освобожденным и призвал свою армию двигаться дальше. А Сергей Волына, командир 36-й бригады морской пехоты Украины, одного из основных подразделений, обороняющих Мариуполь, сказал, что ожесточенные бои продолжаются и оккупантов удается сдерживать.

— Это происходит ценой сверхчеловеческих усилий и больших потерь, — сказал командир морпехов.

На Донбассе Россия резко увеличила количество артобстрелов, но продвинуться почти не удалось.

Российский командир, генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что задачей армии является установление полного контроля над Донбассом и Югом Украины. На Юге силы врага пополняются из оккупированного Крыма, но и тут они встречают сильное сопротивление украинских военных.

РФ удалось захватить Кременную. Сейчас российская армия хочет добраться до Славянска и Краматорска. Украинский штаб всей обороны Донбасса находится в Краматорске и полностью укреплен.

Российские войска не смогли продвинуться на север от Херсона, чтобы взять Николаев.

Почти за два месяца боев путинская армия продемонстрировала неспособность координировать действия и успешно командовать крупными соединениями. До сир пор есть огромные проблемы с поставками боеприпасов, топлива и даже продовольствия. Также препятствуют продвижению армии РФ погода, незнание рельефа местности. А еще российские военные все больше деморализованы.

Вскоре в руках ВСУ окажется западная артиллерия.

По словам аналитиков, возможно, Путин сможет добиться какого-то прогресса на Донбассе в ближайшие две недели, что позволит ему объявить о якобы победе к 9 мая, но в целом прогнозы для него мрачные.

Таким образом, остается объявить войну и начать национальную мобилизацию 9 мая, пишет издание.

Военный офицер, работающий в Пентагоне, на условиях анонимности заявил, что шансов у Путина провести общенациональную мобилизацию очень мало — РФ уже потеряла в войне с Украиной более 22 тыс. своего личного состава. Хотя российская пропаганда всячески пытается это скрывать от населения.

По оценкам военных и разведывательных наблюдателей США, количество погибших украинских солдат примерно такое же, как и у российских — около 20 тыс. человек.

Что касается погибших гражданских, то, по данным ООН, это около 5 тыс. человек. А по словам украинских властей, только в Мариуполе погибло до 20 тыс. мирных жителей, еще около 100 тыс. человек все еще находятся в осажденном городе.

После полномасштабного военного вторжения России около 25% мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.