США и союзники хотят настолько ослабить Россию, чтобы у нее в будущем больше не было желания начинать войны.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Полномасштабное военное вторжение России в Украину превратилось в изматывающую войну без возможности прийти к какому-либо мирному соглашению. Теперь США и союзники ставят себе цель настолько решительно победить РФ, чтобы у нее больше не было возможности начать новую войну.

— Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, что уже не сможет делать то, что она уже сделала во время вторжения в Украину, — сказал журналистам министр обороны Ллойд Остин.

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что США хотят сделать это вторжение стратегическим провалом для России.

— Мы хотим, чтобы Украина победила… Одна из наших целей состоит в том, чтобы ограничить способность России совершить что-то подобное снова. Вот почему мы вооружаем украинцев оружием и техникой, чтобы защитить себя от атак России. Мы используем санкции и экспортный контроль, которые напрямую нацелены на российскую оборонную промышленность — на подрыв экономической и военной мощи России. Чтобы РФ больше не угрожала и не атаковала своих соседей, — добавил представитель.

Официальные лица США ранее не хотели так прямо заявлять, что цель в том, чтобы Россия потерпела неудачу и в долгосрочной перспективе была кастрирована в военном отношении. Тогда в Америке еще сохраняли некий оптимизм в отношении мирного урегулирования войны.

Но теперь американские и западные официальные лица в один голос говорят, что России нужно причинить такой сильный экономический и военный ущерб, чтобы ее агрессия была остановлена ​​навсегда.

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По словам Остина, Россия уже потеряла на войне в Украине большую часть военного потенциала — очень много личного состава.

— И мы хотим, чтобы у нее [России] не было возможности очень быстро возобновить эту способность, — сказал глава Минобороны США.

США уже начали отправлять Украине более тяжелое и сложное оборудование, в том числе 72 гаубицы и тактические беспилотники Phoenix Ghost.

— Мы рассматриваем это как инвестиции в нейтрализацию российской армии и флота на следующее десятилетие, — сказал источник в Конгрессе.

Тем не менее, США и их союзники стараются действовать очень осторожно, чтобы жесткие санкции против РФ не навредили мировой экономике — ведь Путин может разозлиться, если его слишком далеко загнать в угол.

Ранее сообщалось, что с момента начала полномасштабной войны США предоставили Украине военную помощь на сумму $3,4 млрд.