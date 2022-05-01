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Факты / Мир / Мировые новости

Папа Римский призывает Россию открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе

Юля Захарченко редактор ленты
Папа Римський Франциск

Полномасштабная российская агрессия против Украины – ужасный регресс человечества. Папа Римский Франциск убежден, что страна-агрессор переживает упадок и деградацию своего государства.

В воскресной речи на площади Святого Петра он отметил, что война в Украине заставила его страдать. Папа Римский призвал создать гуманитарные коридоры для эвакуации людей, оказавшихся на Мариупольском металлургическом заводе Азовсталь.

Иностранные СМИ сообщают, что Папа Франциск подверг критике кровавые преступления России, заявив, что Мариуполь был варварски бомбардирован и уничтожен.

Напомним, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она заявила, что США не прекратят помогать Украине из-за опасений спровоцировать Россию и президента РФ Владимира Путина.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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