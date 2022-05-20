Май, 20 в 20:18

В разведке США скептически относятся к тому, что любое изменение общественного мнения в России может повлиять на президента страны-агрессора Владимира Путина и заставить его остановить войну.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Также в разведке сомневаются, что война, развязанная Россией против Украины, которая стала настоящей катастрофой для российских военных, может привести к отстранению Путина от власти. По крайней мере об этом не приходится говорить в краткосрочной перспективе.

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Более того, источники в западной разведке сообщили, что Путин сам участвует в повседневном управлении войной. В частности, непосредственно принимает участие в принятии решений, которые в большинстве армий зарезервированы для офицеров низшего ранга.

– Очевидно, что он сам принимает решение. Кажется, он не очень полагается даже на экспертов правительства или кабинета, — сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Учитывая вышесказанное, трудно поверить в то, что общественное мнение как-то повлияет на российского диктатора.