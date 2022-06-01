Июнь, 01 в 19:14

В феврале 2017 года в РФ презентовали системы залпового огня Торнадо-С, а в 2022-м российские военные из них убивают украинцев.

Факты ICTV рассказывают простыми словами о характеристиках Торнадо-С, которые Россия пригнала в Украину, чтобы обстреливать наши города.

Прародителями РСЗО Торнадо являются Грады и Смерчи. Российские разработчики уверяют, что семейство РСЗО Торнадо имеет намного более высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем, что позволяет установкам вести огонь по целям, получаемым через ЕСУ ТЗ (единая система управления войсками тактического звена) в автоматическом режиме, без ручной наводки механики.

Сейчас смотрят

По сути, Торнадо-С — это модернизированный РСЗО 9К58 Смерч. Система может в себя включать: боевую машину с неуправляемыми реактивными снарядами (калибр — 300 мм, дальность полета — 120 км); корректируемый реактивный снаряд 9М542, которые может быть начинен отделяемой осколочно-фугасной или кассетной частью (дальность полета — 120 км).

Торнадо-C разработана научно-производственным объединением Сплав (Тула) и ПАО Мотовилихинские заводы (Пермь).

Один залп с кассетной ГЧ поражает площадь размером до 67,2 га.

Главное преимущество Торнадо-С в том, что один залп может поразить несколько целей. Если залп Града бьет в одну точку, то на Торнадо-С перед пуском можно внести данные каждой ракеты отдельно. При пуске каждая ракета попадает в свою цель. Более того, полет ракеты можно корректировать уже после пуска, однако это при необходимости.

На данный момент Россия применила Торнадо-С в Донецкой области. Из последнего 22 марта была обстреляна Авдеевка. В результате обстрела погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Торнадо-С предназначено для высокоточной бомбардировки военных укреплений и фортификационных сооружений. А россияне бьют из него по обычным домам мирных людей.